Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay: Ödemeyene elektrik vermeyeceğiz

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olmak üzere 6 ilde 2.2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 10’uncu yılı nedeniyle dün İstanbul’da bir sohbet toplantısı düzenledi.

Bölgeye yaptıkları yatırımlarla kayıbın azaldığını belirten Dicle Elektrik’in Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ancak 18 milyar TL ödenmemiş fatura yükünün olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: