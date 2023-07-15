Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay: Ödemeyene elektrik vermeyeceğiz
Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, "Zaman zaman destekledik ancak artık aradaki akdi ihlal eden kimseye elektrik verme gibi bir durumumuz yok. Borcunu ödeyene haksızlık yapamayız" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olmak üzere 6 ilde 2.2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 10’uncu yılı nedeniyle dün İstanbul’da bir sohbet toplantısı düzenledi.
Bölgeye yaptıkları yatırımlarla kayıbın azaldığını belirten Dicle Elektrik’in Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ancak 18 milyar TL ödenmemiş fatura yükünün olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:
- Bölge insanı kaçak elektrikle anılmaktan rahatsız. Kaçağın yüzde 75’ini abonelerin yüzde 4’ü kullanıyor. Bölgede kayıp kaçak oranını yüzde 76’dan yüzde 43’e indirdik.
- Bunların önemli kısmı tarımsal sulama alanında. Ciddi bir israf söz konusu. Modern tarıma geçilmesi için bilgilendirme yapıyoruz. Bu kamusal bakış getiren bir konu.
- Zaman zaman destekledik ancak artık aradaki akdi ihlal eden kimseye elektrik verme gibi bir durumumuz yok. Borcunu ödeyene haksızlık yapamayız.
- 10 yılda abone sayımız 1 milyon arttı. İstihdam da arttı. 2 bin 800 çalışan vardı şimdi 7 bin 750 civarında çalışan var.
- 2023 sonuna kadar 8.3 milyar TL yatırım yapacağız.
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