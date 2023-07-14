1 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Cemre, hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 07:50
1 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı
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İnegöl’ün kırsal Eskikaracakaya Mahallesi’nde bir evde 22.30 sıralarında; Sinan K. (30)-Demet K. (27) çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Cemre K., odada oynamaya başladı.

AKIMA KAPILDI

Prize takılan uzatma kablosunu tutan Cemre, deforme olmuş olan kablodaki kaçak akıma kapıldı. Durumu gören aile akıma kapılan çocuğu kurtarıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk tedavinin ardından Cemre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa İnegöl

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