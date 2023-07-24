Dikkat çeken ekonomi kulisi: Erkan'a önceden iletilen soruların sorulacağı ortaya çıktı

Gazeteci Barış Soydan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kamuoyunun karşısına ilk kez çıkacağı toplantıdan önce kendisine soruların iletildiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:27
Dikkat çeken ekonomi kulisi: Erkan'a önceden iletilen soruların sorulacağı ortaya çıktı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan da ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak.

10 Haber yazarı Barış Soydan'ın aktardığına göre kulislerde Erkan'ın soru-cevap oturumunun önceden belirlenmiş biçimde akacağı, seçilmiş bazı katılımcıların kendilerine iletilen soruları soracağı, Erkan’ın da önceden hazırlanan cevapları vereceği konuşuluyor.


Barış Soydan Hafize Gaye Erkan enflasyon enflasyon raporu

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