Faiz kararı sonrası Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik hamle: Banka yöneticileriyle görüşecek

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:22

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:32

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

FAİZ KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Merkez'in faiz kararı piyasalarda hareketliliğe neden olurken, dolar/TL 25 liranın da üzerine çıkarken, altının gram fiyatı ise 1.559 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BAŞKAN ERKAN BANKA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Yaşanan ekonomik gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.