Direniş sonuç verdi: ETF Tekstil'in mal varlıklarına el koyuldu

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

ETF Tekstil’in kapatılmasının ardından ödenmeyen tazminat ve ikramiye hakları için direnişe geçen ETF Tekstil işçilerinin mücadelesi sonuç verdi.

İşçilerin hak edişleri için açılan davada ETF tekstil firmasına ait mallara el koyuldu. İşverenin fabrikayı kapatıp malları polis eşliğinde kaçırmasına ve defalarca gözaltına alınmalarına karşın ETF Tekstil işçileri fabrika önündeki mücadelelerini sürdürdü. Direnişin 79. gününde açıklama yapan işçiler direnişi sonlandırdıklarını duyurdu.

ETF Tekstil işçilerinin verdiği mücadelenin önemine dikkat çeken DERİTEKS Genel Sekreteri Ayhan Yanılmaz, “İlk gün işçiler kazanacak, mücadele kazanacak dedik. Kazanacağımızı gördük. Mahkemeler iki ay sonra da olsa taleplerimize olumlu yanıtlarla döndü” dedi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Direnişin kazanım getirdiği gerekçesiyle fabrika önündeki bekleyişin sona erdiğini açıklayan Yanılmaz, “Sanem hanım bu işçiler direnişe çıktığında ‘3 gün sonra kocaları izin vermez’ diye düşünüyordu. ‘Bu sendika zaten baraj altında ezilmiştir’ diye bakıyordu. Bu direniş kazanımla bitti, burada ve buranın dışındaki bütün mallara haciz konulduğu için çadır direnişini sonlandırıyoruz. Ancak direnişimiz son bulmuyor, markaların önüne gitmeye, yan yana gelip sesimizi çıkarmaya, haklarımızı tamamen alana kadar devam edeceğiz” dedi.

"PAZARTESİ İŞLENECEK"

Cumhuriyet’e konuşan Avukat Orhan Atan ise “18 işçinin dosyalarından tek tek ihtiyati haciz kararı aldık. 51 işçi içinse toplu bir dava açmıştık, bu dava ilk iş mahkemesinden geri döndü. Daha sonra istinaf mahkemesine gittik. 28. Hukuk Dairesi bizim talebimizi haklı buldu ve 51 işçi için şirketin taşınır, taşınmaz mallarına ve banka hesaplarına genel bir haciz koydu. Pazartesi günü de bu hacizler işlenecek” diye konuştu.