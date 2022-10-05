ETF işçileri gözaltına alındı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:12

İstanbul Tuzla’da faaliyet gösterirken, işçilerin çoğunluğu sendikalı olduktan sonra kapanma kararı alan ETF Tekstil’de direniş 76’ıncı gününde devam ediyor. Fabrikayı kapatma kararı alan işveren, işçilerin tazminatlarını ödemezken Türk-İş’e bağlı Deri, Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) öncülüğünde eylemler yapılıyor.

Sendikalı işçiler bugün Beşiktaş’ta bulunan Çırağan Palace önünde eylem yapmak istedi. Tazminatlarını talep eden işçilere ve sendika üyelerine güvenlik görevlileri engel olmak istedi. Sendika Başkanı Makum Alagöz, güvenlik görevlilerinin uyguladığı şiddetin ardından 15 işçi ve sendika yetkilisinin gözaltına alınarak Beşiktaş karakoluna götürüldüğünü belirtti.