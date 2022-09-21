Tazminatları ödenmeyen ETF Tekstil işçilerine polis ablukası
Tazminatları ödenmeden işsiz bırakılan ETF Tekstil işçileri eylemlerinin 62'inci gününe girerken, fabrikadan makinaları taşıması için 10'dan fazla TIR getirildi. Tazminatları ödenmeden fabrikanın boşaltılmasına karşı çıkan işçiler çevik kuvvet polislerinin ablukasına alındı.
İstanbul Tuzla'da faaliyet gösterirken işçilerin Deri, Dokuma ve Teksitil İşçileri Sendikası'nda (DERİTEKS) örgütlenmesinin ardından kapanma kararı alan ETF Tekstil firması önünde işçiler eylemlerine 62 gündür devam ediyor. Tazminatları ve hak edişleri ödenmeden iş bırakılan işçiler, alacakları ödenmeden fabrikanın içinin boşaltılmasına karşı çıkıyor. İşverenin başka yerde üretime devam edeceğini aktaran işçiler, fabrikanın boşaltılmasına karşı eylem yapmak istedikleri sırada çevik kuvvet ekiplerince engellendi.
İşçiler ve DERİTEKS yöneticelerinden oluşan toplan 32 kişi direnişin 60'ıncı gününde ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.
#ETFDirenişimizin62. Günde#EmekHırsızıSanemCanDikmen#İşkenceciSanemDikmen— DERİTEKS SENDİKASI (@deritekssendika) September 21, 2022
Etrafımız sarılı ama çaresiz değiliz, korkmadık, yılmadık bu sefer öfkemizi çıkan araçlara yumurta yağmuru ile protesto ettik.
İşte Direniş İşte DERİTEKS
İşte ETF İşte DİRENİŞ. pic.twitter.com/Q1rr5wTQKB
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