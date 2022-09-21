Tazminatları ödenmeyen ETF Tekstil işçilerine polis ablukası

21 Eylül 2022 Çarşamba, 11:36

İstanbul Tuzla'da faaliyet gösterirken işçilerin Deri, Dokuma ve Teksitil İşçileri Sendikası'nda (DERİTEKS) örgütlenmesinin ardından kapanma kararı alan ETF Tekstil firması önünde işçiler eylemlerine 62 gündür devam ediyor. Tazminatları ve hak edişleri ödenmeden iş bırakılan işçiler, alacakları ödenmeden fabrikanın içinin boşaltılmasına karşı çıkıyor. İşverenin başka yerde üretime devam edeceğini aktaran işçiler, fabrikanın boşaltılmasına karşı eylem yapmak istedikleri sırada çevik kuvvet ekiplerince engellendi.

İşçiler ve DERİTEKS yöneticelerinden oluşan toplan 32 kişi direnişin 60'ıncı gününde ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı.



