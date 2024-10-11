DİSK: açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:28

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:28

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2024 yılı eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, eylül ayında önceki ayın verilerine göre yüzde 4.99 artarak 20 bin 478 liraya yükseldi.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplamalar neticesinde, dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı ise eylül ayında 70 bin 835 liraya ulaştı. Bu tutar, ailenin temel ihtiyaçları dışında eğitim, sağlık ve diğer giderleri de kapsayan bir harcama kalemidir.

Tek başına yaşayan bir kişi için sağlıklı ve dengeli beslenme, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi harcamaları içeren toplam tutar da eylül ayında 32 bin 933 lira olarak belirlendi. Bu miktar, bireylerin yaşam standartlarını sürdürebilmeleri için gerekli minimum harcama düzeyini temsil ederken asgari bu miktar ile asgari ücret arasında 15 bin 931 liralık bir fark bulunuyor.

BİSAM'a göre, bu yılın mayıs ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 504 TL, yoksulluk sınırı ise 67 bin 465 TL olarak belirlenmişti. Tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı ise 31 bin 294 lira olarak tespit edilmişti. Bu veriler, Türkiye'deki yaşam koşullarının zorluğunu ve artan gıda fiyatlarının aile bütçeleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.