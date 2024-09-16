BES-AR araştırdı: Açlık sınırı 27 binin üzerinde

Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:27

Güncelleme: 16.09.2024 - 16:28

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), eylül 2024 açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama 27 bin 270 lira olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 32 bin 120 lira oldu. Gıda, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama yani yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 lira olarak hesaplandı.

EMEKÇİLER KİRA YÜKÜ ALTINDA

BES-AR araştırmasında, 2024'te 17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretlinin, 27 bin 270 lira olan açlık sınırının yüzde 60,39 altında bir ücret aldığına dikkat çekildi. Ayrıca sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 890 lirayı geçtiği ve asgari ücretin 2024 yılında da açlık sınırının altında kaldığı belirtildi. Büyükşehirlerde kamu emekçilerinin ise maaşlarının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kaldıkları vurgulandı.