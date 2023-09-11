DİSK-AR açıkladı: İşsiz sayısı 8.7 milyona yükseldi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:39

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:40

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Eylül 2023’de yayımlanan ve Eylül 2023’ü kapsayan işsizlik verilerine ilişkin “İşsizlik ve İstihdam Görünümü” başlığı ile rapor yayınladı. Rapora göre, geniş tanımlı işsiz sayısı 8.4 milyondan, 8.7 milyona yükseldi.

Raporda, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9.4, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranıysa, yüzde 19.4 olarak aktarıldı.

"İŞSİZLİK MAKASI AÇILDI"

Rapora göre, pandemi sonrası geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2 milyon 136 bin kişi arttı. Temmuz 2023 HİA verilerine göre, işsiz sayısının en yüksek olduğu kategori, yüzde 31.1 ile geniş tanımlı kadın işsizliği kategorisi oldu. İkinci yüksek işsizlik kategorisiyse, yüzde 23.1 ile geniş tanımlı genç kadın işsizliği olduğu kaydedildi.

Rapora göre, Temmuz 2023 ile Eylül 2023 arasında, dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki makas 13.3 puan. Raporda, dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni olarak, “Zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artış” gösterildi.