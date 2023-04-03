DİSK-AR: AKP döneminde gıda enflasyonu yüzde 1749 arttı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 16:32

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 16:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 50,51 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyonun farklı gelir gruplarının gerçeğini yansıtmadığını belirten DİSK-AR, TÜİK'in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu yeniden hesapladı.

GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA ENFLASYONU

Yapılan hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 67,9 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 86,5 oldu.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 73,8 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 87,5, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 100,2 olarak gerçekleşti. Dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 67,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 49,9 oldu.

"EN YOKSUL KESİMİN GIDA ENFLASYONU YÜZDE 100'Ü AŞTI"

Böylece en yoksul gelir grubu yüzde 100 oranında gıda enflasyonu hissederken, en yüksek gelir grubu ise yüzde 50 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koydu.

Raporda, "TÜFE ve gıda fiyatları endeksi artmaya devam ediyor. 2005'te 115 olan TÜFE, 2023’te 1.269’a yükseldi. 2005’te 113 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023’te 1.849’a yükseldi. Böylece 2005’ten bu yana TÜFE 1.155 puan, gıda fiyatları endeksi 1.736 puan arttı. 2005’te yüzde 7,9 olan enflasyon oranı 2023’te yüzde 50,5’e yükseldi. 2005’te yüzde 4,8 olan gıda enflasyonu ise 2023’te yüzde 67,9’a yükseldi" değerlendirmesine yer verildi.