DİSK-AR raporu yayımlandı: Gerçek işsizlik açıklanan işsizliğin çok üzerinde!

TÜİK’in Eylül 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6, geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 28,6 olarak açıklandı. Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 75 bin olarak belirlendi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARTIYOR

DİSK-AR verilerine göre, geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 705 bine ulaştı. Dar tanımlı işsizlik sınırlı görünse de, geniş tanımlı işsizlikte artış devam ediyor. Eylül 2023’te 8 milyon 435 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2025 itibarıyla 11 milyon 705 bine yükseldi.

ZAMANA BAĞLI EKSİK İSTİHDAM VE POTANSİYEL İŞGÜCÜ ARTIYOR

Zamana bağlı eksik istihdam edenlerin sayısı 3 milyon 119 binden 3 milyon 327 bine çıktı. Potansiyel işgücü de 4 milyon 256 binden 5 milyon 303 bine yükseldi. Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de 5,3 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor.

KADIN İŞSİZLİĞİ ERKEKTEN YÜKSEK

TÜİK verilerine göre kadın işsizliği erkek işsizliğinin oldukça üzerinde seyrediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 7,4, kadınlarda yüzde 11,1; geniş tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 22,7, kadınlarda yüzde 38,3 olarak kaydedildi. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile erkek işsizliği arasında 15,6 puanlık fark bulunuyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SINIRI

DİSK-AR raporuna göre, TÜİK’in resmi dar tanımlı işsizlerinin çoğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Raporda, "İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor" denildi. Eylül 2025’te işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 485 bin 419 kişi ile sınırlı kaldı; işsizlerin yüzde 84’ü ödenekten yoksun kaldı.