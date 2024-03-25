Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:31

Güncelleme: 25.03.2024 - 13:31

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Avrupa Ülkelerinde ve Türkide'de Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı raporunu paylaştı.



Raporda, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ve ABD arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke olduğu belirtilirken geniş tanımlı işsizliğin ABD'de yüzde 7,2, AB-27 ortalamasında yüzde 12, Türkiye'de ise yüzde 22,8 olduğu paylaşıldı.

Rapora göre Türkiye'de çalışabilir 65,4 milyon kişinin yalnızca 22,3 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışırken her 5 kadından yalnızca 1'i kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alabiliyor.

Geniş tanımlı genç işsizlik yüzde 38,8, geniş tanımlı genç kadın işsizliği ise yüzde 48,8 oranında.

DİSK-AR: Türkiye geniş tanımlı işsizlikte Avrupa Şampiyonu

DİSK-AR, Avrupa Ülkelerinde ve Türkide'de Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı raporunu paylaştı. Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke oldu.