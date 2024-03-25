DİSK-AR: Türkiye geniş tanımlı işsizlikte Avrupa Şampiyonu
DİSK-AR, Avrupa Ülkelerinde ve Türkide'de Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı raporunu paylaştı. Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke oldu.
DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Avrupa Ülkelerinde ve Türkide'de Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı raporunu paylaştı.
Raporda, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ve ABD arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke olduğu belirtilirken geniş tanımlı işsizliğin ABD'de yüzde 7,2, AB-27 ortalamasında yüzde 12, Türkiye'de ise yüzde 22,8 olduğu paylaşıldı.
Rapora göre Türkiye'de çalışabilir 65,4 milyon kişinin yalnızca 22,3 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışırken her 5 kadından yalnızca 1'i kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alabiliyor.
Geniş tanımlı genç işsizlik yüzde 38,8, geniş tanımlı genç kadın işsizliği ise yüzde 48,8 oranında.
DİSK-AR: Türkiye geniş tanımlı işsizlikte Avrupa Şampiyonu
DİSK-AR, Avrupa Ülkelerinde ve Türkide'de Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı raporunu paylaştı. Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama