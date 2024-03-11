DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlikte rekor!

Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:16

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:36

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ocak'ta 10 milyon 453 bin kişi olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2 milyon 155 bin, 10 yılda ise 5,1 milyon kişi arttı. Böylece son 10 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı iki katına çıktı.

DİSK-AR'ın hazırladığı rapora göre, "Geniş tanımlı işsiz sayısındaki bu artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsizleri, iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artış."

Zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısındaki artışa dikkat çekilen raporda, haftalık 45 saatten daha az çalışan ve imkanı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri kapsayan zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 1,9 milyondan 3,2 milyona yükselerek 1 milyon 295 kişi artığı belirtildi.

Ayrıca verilere göre, resmi işsizlerin yüzde 87,7'i işsizlik ödeneği alamıyor. Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki farksa 17,4 puan.