DİSK Basın İş: Maaş ortalaması 23 bin, her 4 gazeteciden 1'i asgari ücretle çalıştırılıyor
DİSK Basın-İş, 53 farklı medya kuruluşundan 82 gazeteciyle yaptığı ücret araştırmasına göre, sektörde maaş ortalaması 23 bin 378 TL. Araştırmaya göre, her 4 gazeteciden biri asgari ücretle çalıştırılıyor, her 10 emekçiden 9'u ise 25 bin TL’nin altında ücret alıyor.
Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 2025 yılına yönelik hazırladığı Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
53 farklı kurumdan 82 basın emekçisiyle yapılan araştırma, sektördeki maaşların büyük ölçüde asgari ücret seviyesinde olduğunu ortaya koyarken, basın emekçilerinin yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi de gözler önüne serdi.
HER 4 BASIN EMEKÇİSİNDEN BİRİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR
Araştırma sonuçlarına göre, basın sektöründe maaş ortalaması 23 bin 378 TL ile asgari ücretten yalnızca yüzde 28 daha fazla. Her dört çalışandan biri, asgari ücretin altında maaş alıyor ve çalışanların yüzde 90’ı ise 25 bin TL’nin altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor.
Basın emekçilerinin, 2025 yılı için talep ettiği ortalama ücret 42 bin 134 TL. Ancak bu rakam bile, yıl içinde beklenen yoksulluk sınırının yarısı seviyesinde kalıyor.
KIDEM GÜVENCESİ YOK
Araştırma, basın sektöründe kıdem güvencesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını da gösteriyor. Ortalama kıdem süresi yalnızca 3,8 yıl. Çalışanların yüzde 70’i aynı işyerinde 3 yıldan az süreyle çalışabiliyor. Bu durum, düşük maaşlarla iş değiştirme döngüsünün sektörde yaygın olduğunu ortaya koyuyor.
TALEPLER
DİSK Basın-İş, araştırma sonuçlarından yola çıkarak basın emekçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için şu taleplerde bulunuyor:
- Asgari ücretin en az iki katı “taban ücret” uygulaması getirilmeli.
- Çalışanlara her yıl en az asgari ücret artışı kadar zam yapılmalı.
- Deneyim yılı başına yüzde 3 ek zam, buna ilave olarak aynı kurumda geçirilen her yıl için yüzde 5 ek zam uygulanmalı.
- Günlük 750 TL saha harcırahı sağlanmalı.
- Büyükşehirlerde çalışan basın emekçileri için maaşlara yüzde 25 “büyükşehir tazminatı” eklenmeli.
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