DİSK Basın İş: Maaş ortalaması 23 bin, her 4 gazeteciden 1'i asgari ücretle çalıştırılıyor

Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:14

Güncelleme: 09.12.2024 - 18:14

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 2025 yılına yönelik hazırladığı Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

53 farklı kurumdan 82 basın emekçisiyle yapılan araştırma, sektördeki maaşların büyük ölçüde asgari ücret seviyesinde olduğunu ortaya koyarken, basın emekçilerinin yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi de gözler önüne serdi.

HER 4 BASIN EMEKÇİSİNDEN BİRİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, basın sektöründe maaş ortalaması 23 bin 378 TL ile asgari ücretten yalnızca yüzde 28 daha fazla. Her dört çalışandan biri, asgari ücretin altında maaş alıyor ve çalışanların yüzde 90’ı ise 25 bin TL’nin altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor.

Basın emekçilerinin, 2025 yılı için talep ettiği ortalama ücret 42 bin 134 TL. Ancak bu rakam bile, yıl içinde beklenen yoksulluk sınırının yarısı seviyesinde kalıyor.

KIDEM GÜVENCESİ YOK

Araştırma, basın sektöründe kıdem güvencesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını da gösteriyor. Ortalama kıdem süresi yalnızca 3,8 yıl. Çalışanların yüzde 70’i aynı işyerinde 3 yıldan az süreyle çalışabiliyor. Bu durum, düşük maaşlarla iş değiştirme döngüsünün sektörde yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

TALEPLER

DİSK Basın-İş, araştırma sonuçlarından yola çıkarak basın emekçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için şu taleplerde bulunuyor: