DİSK'ten asgari ücret zammı için kritik talepler: Yılda bir zam kabul edilemez!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:56

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:34

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2025 asgari ücreti için taleplerini açıkladı. Çerkezoğlu, "2025 yılı asgari ücreti, yüksek enflasyonun alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğü ve pahalılığın yoğunlaştığı bir ortamda belirlenecek. 2022 ve 2023 yıllarındaki yüksek enflasyonun aksine, 2024'te asgari ücrette bir artış yapılmadı. Bu durum, asgari ücretin enflasyon karşısında önemli ölçüde erimesine neden oldu ve bu da 2025 asgari ücret artışı beklentilerini artırdı" dedi.

"YILDA BİR ASGARİ ÜCRET ZAMMI KABUL EDİLEMEZ"

Çerkezoğlu, "Yüksek enflasyon koşullarında yılda bir asgari ücret zammı kabul edilemez. Önümüzdeki günlerde belirlenecek asgari ücret, 2025 yılının tamamı için geçerli bir ücret olamaz, olmamalıdır" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Artık Türkiye’de asgari ücret, sadece yılın son aylarında değil, yılın her döneminde çalışanların en temel gündemlerinden biri haline gelmiştir. Bu durum, maalesef acı bir gerçeği ortaya koyuyor: Türkiye, asgari ücretliler ülkesi haline geldi. Asgari ücretin işçi sınıfının çok küçük bir bölümünü kapsaması gerekirken, Türkiye’de asgari ücret ortalama ücret haline geldi. Asgari ücret ve yakın çevresinde ücretlerle çalışanların oranı özel sektörde yüzde 50’lere ulaşmıştır. Türkiye’de her üç işçiden ikisi asgari ücretin sadece yüzde 20 fazlası veya altında bir ücretle çalışıyor. Kadın işçilerde bu oran daha da yüksek."

'TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET ÜLKESİ OLMAKTAN KURTARILMALI'

"Asgari ücret dünyanın her yerinde sembolik bir ücretken, ülkemizde ortalama ücret haline geldi ve bu halk, bu işçi sınıfı bunu hak etmiyor" diyen Çerkezoğlu, "Bugün, 2024 yılının Aralık ayında asgari ücretle ilgili dile getireceğimiz en temel mesele, Türkiye’nin asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarılmasıdır. Temel mesele, asgari ücretin bu kadar önemli bir konu olmaktan çıkarılmasıdır. Bunun biricik yolu ise sendikalaşma ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması, sendikalaşma ve toplu sözleşme kapsamının genişletilmesidir" diye konuştu.

GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN 3 KRİTER

2025 yılı asgari ücret ücreti belirlenirken 3 kriterin göz ardır edilmemesi gerektiğini kaydeden Çerkezoğlu, şunları aktardı:

"1- Asla tutmayan ve sürekli revize edilen afaki enflasyon hedeflerine göre bir artış asla kabul edilemez. Bir yandan geçtiğimiz yıl işçiler için, dar gelirliler için gerçekleşen enflasyon karşısındaki kayıplar giderilmeli, bunun yanı sıra büyümeden ve milli gelir artışından hak ettikleri pay çalışanlara mutlaka verilmelidir.

2- Asgari ücret bir işçinin değil, uluslararası standartlara uygun olarak işçinin bakmakla yükümlü olduğu hanehalkı ile birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmelidir.

3- Açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilmemeli; bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi asgari ücret ile garanti altına alınmalıdır."

RAKAM AÇIKLANMADI

DİSK'in asgari ücretine ilişkin taleplerinde rakama yer verildi.

Soru üzerine konuşan Çerkezoğlu, şunları söyledi: "Türkiye o kadar yüksek enflasyonlu bir süreci yaşıyor ki bugün vereceğimiz bir rakamın 3 gün sonra bir anlamı kalmıyor. Açlık, yoksulluk sınırları rakamları da sürekli değişiyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana rakamdan çok bir aralık tarif ediyoruz, 3 tane kriteri belirliyoruz. Açıklamada ifade ettim. Bu kriterlere uygun belirlenmesi ve yılda 4 kez de güncellenmesi gerekiyor."