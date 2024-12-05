Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta Ezgi diskalifiye mi oldu?

Gelinim Mutfakta programında yarışmacı Ezgi'nin olmaması dikkat çekti. Ezgi Yıldırım'ın kayınvalidesi Reyhan, stüdyoya yalnız giriş yaparken gözler Ezgi'yi aradı. Peki, Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta Ezgi diskalifiye mi oldu?

Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta Ezgi diskalifiye mi oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:40

Gelinim Mutfakta yeni bölümde Ezgi’yi göremeyenler merak etti. Ekranların gelin kaynana programı Gelinim Mutfakta’da Ezgi diskalifiye mi oldu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta Ezgi diskalifiye mi oldu?

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel, yarışmacı Ezgi Yıldırım’ın banyoda düştüğünü ve ayağında çatlak olduğu için Gelinim Mutfakta’ya ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Ayağı alçıya alınan Ezgi Yıldırım en az 2 hafta süre ile Gelinim Mutfakta'da olmayacak.

Kaza ile ilgili yorumda bulunan Reyhan kayınvalide gelini için “Çocuğum ne hale geldi” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.


Etiketler: #Gelinim Mutfakta

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