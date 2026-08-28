DİSK'e bağlı 16 sendikadan ortak açıklama: Gökay Çakır ve Başaran Aksu serbest bırakılsın

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 26 Ağustos Çarşamba akşamı Ankara’da çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maden işçilerinin verilmeyen hakları için haftalardır Ankara'da devam ettirdiği mücadelelerine öncülük eden iki sendikacının tutuklanmasına karşı DİSK'e bağlı 16 sendikadan ortak açıklama yapıldı.

Gökay Çakır ile Başaran Aksu'nun tutuklanmasının hakları için direnen maden işçilerine, sendikal mücadeleye ve bütün işçi sınıfına yönelik açık bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu hukuksuz kararı kabul etmiyor; Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" denildi.

DİSK Bank-Sen, DİSK Basın-İş, Birleşik Metal-İş, BTO-Sen, Cam Keramik-İş, Dev Yapı-İş, Sosyal-İş, Enerji-Sen, DİSK Gıda-İş, Güvenlik-Sen, İletişim-İş, Limter-İş, Nakliyat-İş, Sine-Sen, TÜMKA-İş, Dev Turizm-İş'ten tarafından deklare edilen açıklamanın devamı şöyle:

"SENDİKAL FAALİYET, HAK ARAMAK, DİRENMEK SUÇ DEĞİL"

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçileri, gasbedilen ücret ve tazminatları için nisan ayından bu yana mücadele ediyor. İşçilerin kararlı mücadelesinin ardından yapılan görüşmelerde haklarının ödeneceği sözü verilmesine rağmen aradan geçen aylarda bu sözler tutulmadı, işçilerin alacakları ödenmedi.

Bunun üzerine Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri; ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta primi alacakları için yeniden Ankara'ya geldi. Bağımsız Maden-İş Sendikasının öncülüğünde 18 gündür devam eden direniş boyunca işçiler ve sendika yöneticileri defalarca polis müdahalesiyle karşılaştı; yedi kez gözaltı uygulandı.

Son olarak Başaran Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylem sırasında; Gökay Çakır ise Soma'daki sendika genel merkezinde gözaltına alındı. Her iki sendikacı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutuklanmasının gerçek nedeni, madencilerin haklı mücadelesine öncülük etmeleridir. İşçilerin alacakları için yürüttüğü mücadelenin kritik bir aşamasında gerçekleşen bu tutuklamalar, madencilerin direnişini bastırmayı ve sendikal mücadeleye gözdağı vermeyi amaçlamaktadır.

Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tek "suçu"; madencilerin alın terini savunmak, hak gasplarından sorumlu şirketi ve görevini yerine getirmeyen kamu kurumlarını işaret etmek, hakları için direnen işçilerle birlikte mücadele etmektir. Sendikal faaliyet yürütmek, işçileri örgütlemek, açıklama yapmak, direnmek ve hak aramak suç değildir! Bunlar anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlüklerdir.

Kimin korunduğu, kimin susturulmak istendiği ortadadır. İşçilerin haklarını gasbederek servetine servet katan patronlar değil; emeğinin karşılığını isteyen madenciler ve onların mücadelesine öncülük eden sendikacılar hedef alınmaktadır."

TALEPLER

Açıklama dört talep sıralandı:

-Gökay Çakır ve Başaran Aksu derhal serbest bırakılsın.

-Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işletmelerinde çalışan işçilerin ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta primi alacakları eksiksiz biçimde ödensin.

-İşçilere verilen sözler tutulsun; sürecin garantörlüğünü üstlenen bakanlıklar görevlerini derhal yerine getirsin.

-İşçilerin ve sendikaların hak arama mücadelelerine yönelik polis müdahalelerine, gözaltılara, tutuklamalara ve bütün sindirme uygulamalarına son verilsin.

16 sendikanın açıklaması "Bugün yapılması gereken, bu mücadeleyi sahiplenmek, büyütmek ve madencileri yalnız bırakmamaktır. Madencilerin mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Gökay Çakır ve Başaran Aksu yalnız değildir. Baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar madencilerin ve işçi sınıfının haklı mücadelesini durduramayacaktır" ifadeleriyle sonlandı.