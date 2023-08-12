DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender: Maaşı artmayan 9 milyon emekli zor durumda

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun önümüzdeki birkaç ay içerisinde artmaya devam edeceğini açıklarken nedenler arasında depremle artırılan vergiler ve ücret zamlarını sıraladı. Oysa yaklaşık 9 milyon emekli artırılmayan 7 bin 500 lira aylıkla yılsonunu getirecek, asgari ücretlinin ise aldığı artış şimdiden eridi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, “Bizi yaşarken öldürecekler. Sefalete, açlığa mahkûm edildik” dedi.

‘SADAKA İSTEMİYORUZ’

Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emeklinin 9 milyonu, 7 bin 500 lira aylık alıyor. Buna karşın açlık sınırı 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırı da 37 bin 974 liraya ulaşmış durumda. DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Kalender, dul ve yetim aylıklarının, malulen emekli olanların aylıklarının daha da düşük olduğunu hatırlatarak emekliler arasında kök ücretin 4 bin 800-5 bin 300 lira olduğunu kaydetti. Bakan Şimşek’in enflasyona yönelik açıklamasına dikkat çeken Kalender, “Enflasyon hükümetin uyguladığı yanlış politikaların sonucunda bu hale geldi” dedi.

Belediyelerin 7 bin 500 lira aylık alan emeklilere yardım yapmaya başladığını belirten genel sekreter Kalender, “Biz sadakaya muhtaç değiliz. Biz 25 yıl çalıştık, prim ödedik. Maaşlarımızdan vergi kesildi. Şimdi o ödediğimiz primlerin, vergilerin karşılığını istiyoruz. Bizi dilenci durumuna düşürdüler” diye konuştu.

Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın aynı şekilde bütün emeklilere yansıtılması gerektiğini vurgulayan Kalender, şöyle devam etti:

“Sözleşme kapsamında bu artış yapılmıştı ama memur emeklileri bile bundan yararlanamadı. Oysa dört kişilik bir ailede iki kişi çalışıyorsa aldıkları ücretin toplamı mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkmalı. Bu nedenle de önce asgari ücret 17-18 bin liraya yükseltilmeli, ardından en düşük emekli aylığı bu seviyeye getirilmeli. Aylık bağlama oranları en azından eski seviyesi olan yüzde 75-76 seviyesine getirilmeli.”