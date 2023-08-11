İstanbul’da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor
İPA, emeklilerin yaşam krizi araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, en düşük iki emekli maaşı İstanbul'da ortalama bir dairenin kirasını ödemeye yetmiyor.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), emeklilerin yaşam krizi araştırmasının sonuçlarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre en düşük emekli maaşı asgari ücret eşiğinin bir hayli gerisinde ve en düşük seviyedeki iki emekli maaşıyla İstanbul'da ortalama bir dairenin kirası ödenemiyor.
Araştırmada, emekli maaşlarının İstanbul'da konut kiralarını karşılama oranının her sene azaldığı da vugulanırken yine İstanbul için 4 kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti olan 38 bin 828 TL'nin de karşılanamadığı ifade edildi.
İPA, özellikle son 10 yılda dolar kurunda yaşanan artışların emeklilerin alım gücünü nasıl azalttığını ise şöyle açıkladı:
"2010'dan günümüze en düşük emekli maaşının dolar karşısında önemli bir düşüş yaşadığı gözleniyor. Buna ek olarak doların yaşadığı 13 yıllık enflasyon da hesaba katılırsa en düşük emekli maaşının alım gücünün düşüşündeki ciddiyet daha iyi anlaşılacaktır."
Türkiye'de Emeklilerin Yaşam Krizi— İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) August 10, 2023
Milyonlarca çalışanın yıllar boyu emek vererek ve sigorta primlerini günü gününe yatırarak kazandığı emeklilik hakkının getirisi geçtiğimiz yıllar boyunca keskin bir düşüş yaşadı. Günümüz Türk emeklilik sisteminde, en düşük emekli maaşı asgari… pic.twitter.com/Hy4nLShn0C
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