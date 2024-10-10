DİSK Genel Sekreteri Görgün iş dünyasında "doymak bilmez kâr hırsı" olduğunu söyledi

Yayınlanma: 10.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 04:00

İş dünyası, aralık sonunda netleşecek yeni asgari ücret için bugünden “çalışmalara” başladı. Milyonlarca işçi açlık sınırının altında ücretlerle geçinmeye çalışırken yeni yılda vergi ve harçlarda yüzde 44 artış beklenirken resmi enflasyonda bile tahmin yüzde 41 iken asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılmasını talep etti.

Emekçiler ise bu isteğe çok sert tepki gösterdi. İş dünyasında “doymak bilmez kâr hırsı” olduğunu belirten DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, “Bu lafları söylerken açlık sınırına da bir baksınlar. İşçiler bu açıklamalara pabuç bırakmayacak” dedi. Görgün ayrıca, ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürme hedefi konusunda da “Bu palavralara kimse inanmıyor” yorumunu yaptı.