DİSK İzmir’de meydanlara indi, maaşa zam çağrısı yaptı

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

DİSK üyesi emekçiler 15-16 Haziran 1970 tarihindeki işçi eylemlerinin 52. yılında İzmir’de eylem yaptı. Kültürpark önündeki eyleme DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

“Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalışan emekçiler, iktidara zam çağrısı yaptı. Eylemde konuşan Çerkezoğlu, şunları söyledi: “Bugün yaşadığımız açlıkla mücadeledir, zamlarla soframızdaki ekmeğin her gün biraz daha küçültülmesidir. Bugün yaşadığımız yoksulluğun tek nedeni iktidarın ekonomik politikalarıdır. Hemen, derhal asgari ücret tespit komisyonu toplanmalı, asgari ücret derhal güncellenmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmelidir ve vergide adalet olması gerekmektedir” dedi.