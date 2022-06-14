Saldırıya uğrayan atık kağıt işçilerinden açıklama: Provokatörler cezasını çekmeli

14 Haziran 2022 Salı, 19:20

İstanbul Yenisahra'da 15 yaşında bir gencin Afganlar tarafından ölümüne sebep olduğu iddiaları ile üç gündür yaşanan kağıt depolarına yönelik saldırılara ilişkin işçilerin saldırıya uğradıkları kağıt deposunda açıklama yapıldı.

Açıklamayı Geri Dönüşüm İşçileri Derneği başkanı Ali Mendillioğlu okudu.

Mendillioğlu yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden kağıt işçilerinin hedef gösterildiğine dikkat çekerken "Provokatörler cezasını çekmeli" dedi. Geri Dönüşüm İşçileri olarak yaşananlara, maddi ve manevi kayıplarına rağmen olayın üzerine sünger çektiklerini ifade eden Mendillioğlu, açıklamaya şöyle devam etti:

Provokasyona gelerek saldıran mahalleli gençler varsa hiçbirinden şikayetçi olmayacağız. Ancak bu provokasyonu örgütleyen art niyetli insanlar konusunda aynı alçakgönüllülüğü göstermeyeceğiz, cezalarını çekmeliler.

‘BU SORUNU BİZ YARATMADIK’

Ali Mendillioğlu, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye'deki göçmen sorunu ile ilgili kısaca şunu belirtmek istiyoruz. Bu sorunu biz yaratmadık. Hiçbir sorunun çözümü birilerini düşmanlaştırmak ve hedef göstermek olamaz olmamalıdır. Dün olduğu gibi bundan sonra da Yenisahra ve tüm mahallelerde bir arada kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu bütünleşme ve dayanışma ile birlikte daha güçlü bir şekilde yoksullarla değil yoksullukla mücadelemizi büyüteceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

Saldırıya uğrayan dükkanın sahibi Sait Akıncı, olayların kendilerini hedef gösteren paylaşımlardan sonra başladığına dikkat çekerek "Burası vergi lehalı kayıtsız bir yer değil. Geçtiğimiz günlerde genç bir arkadaşımızın başına gelen kaza bize maal etmeye çalışıldı, saldırıya uğradık. Ancak bizim konuyla hiçbir ilgimiz yok" dedi.