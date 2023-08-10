Disney Plus'tan rekor kayıp

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:43

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:43

Türkiye pazarına geçtiğimiz yıl giriş yapan video içerik ve dizi platformu Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme karşı liderliğini yaptığı Milli Mücadele döneminin de anlatıldığı belgesel, ABD'deki Ermeni komitesi 'ANCA'nın baskıları sonrası platformdan kaldırıldığı iddia edilmişti.

Kısa sürede binlerce kişinin tepkisini çeken Disney Plus'ın dünya genelinde rekor düzeyde abone kaybettiği ortaya çıktı.

The Spectator Index’in raporuna göre, Disney Plus'ın on üç ayda 11.7 milyondan fazla abone kaybederek tarihinin en büyük düşüşünü yaşadığı belirtildi.

Disney'in henüz Türkiye'de kaç abone kaybettiği belirsizliğini korurken Atatürk dizisiyle ilgili yaşananların göz önünde bulundurulduğunda benzer bir durumun söz konusu olduğu düşünülüyor.

PUANLARI ÇAKILDI

Atatürk dizisinin kaldırılacağı açıklamasının ardından Disney Plus'ın App Store ve Google PlayStore'da çok fazla puan kaybetmesine sebep oldu.

Google PlayStore’da Disney’in puanı 1.1 yıldıza kadar düşerken, App Store’da ise 2,3 puana kadar geriledi.

Kullanıcılar, yorumlarda düşük puan verme nedeni çoğunlukla Atatürk dizisinin platformandan kaldırılmasını sebep gösterdi.

TAKVİMİ BELLİ OLDU

Platform tepkilerin ardından Atatürk dizisini yayınlama kararı aldı.

"Atatürk" yapımının güncellenen yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak.