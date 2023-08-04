Naci Görür'den Disney Plus'a tepki: 'Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz'
Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde kamuoyunda sıkça yer alan ve halkın büyük tepkisini çeken Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayımlamama kararına ilişkin açıklamada bulundu. Kararı kınadığını belirten Görür, "Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz" dedi.
Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayımlamama kararına yönelik tepkiler devam ediyor.
Son olarak yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuya ilişkin açıklama yaparak, söz konusu kararı kınadığını belirtti.
"MİLLETİMİZİN EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİDİR"
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Disney +’ın Atatürk Dizisini yayınlayacağım deyip vazgeçme kararını kınıyorum. M. Kemal Atatürk milletimizin en önemli değerlerinden biridir. Hiç bir güç onu kalbimizden söküp atamaz."
Disney +’ın Atatürk Dizisini yayınlayacağım deyip vazgeçme kararını kınıyorum. M. Kemal Atatürk milletimizin en önemli değerlerinden biridir. Hiç bir güç onu kalbimizden söküp atamaz.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 4, 2023
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