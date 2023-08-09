Hazal Kaya'dan 'Disney Plus' yanıtı: 'Atatürk dizisinin nerede, nasıl yayınlandığıyla ilgilenmiyorum'
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Disney Plus'ın iptal ettiği 'Atatürk' dizisiyle ilgili "Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile yakın arkadaşı ve meslektaşı Selahattin Paşalı ile önceki gün Melike Şahin'i Harbiye'de dinlemeye gitti.
Kaya, konser öncesi Disney Plus'ta yayınlanacak olan ancak sonra iptal edilen 'Atatürk' dizisiyle ilgili konuştu.
"ÇOK İLGİLENMİYORUM"
Habertürk'te yer alan habere göre; Kaya, dizinin Disney + yerine aynı şirketin yayın kuruluşu Fox Tv’de film olarak yayınlanacağı, sonra da sinemalarda gösterileceğini açıklamasıyla ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dedi.
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