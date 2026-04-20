Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Açıklanan yeni tarifeye göre yurtiçi ve yurtdışı kurban kesim ücretleri güncellendi.

2026 VEKÂLETLE KURBAN BEDELLERİ BELLİ OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurtiçinde 18 bin TL, yurtdışında ise 7 bin TL olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamayla birlikte, 2026 yılı için vekaletle kurban ibadetine ilişkin ücretler resmi olarak netleşmiş oldu.