Diyanet Vakfı’nın gelirleri katlandı
“Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın kasasına 2021 yılında giren para belli oldu. Vakfın, 2021 yılında gelirini yüzde 65 artırarak 2 milyar 104 milyon TL’ye ulaştırdığı açığa çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 2021 yılı mali tabloları, hemen her yıl olduğu gibi yine gecikmeli açıklandı. Vakfın 2021 yılında elde ettiği toplam gelir dudak uçuklattı. TDV’nin gelirleri 2020 yılına göre 2021 yılında yüzde 65 arttı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TDV’nin 2021 yılı geliri 2 milyar 104 milyon 780 bin TL olarak gerçekleşti. Vakfın 2021 yılı gideri ise 1 milyar 609 milyon 148 bin TL olarak hesaplandı.
Vakfın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti. Vakfın 2015 yılında 632 milyon TL'ydi. 2015'e göre artış tam 1 milyar 468 milyon TL oldu.
REKOR HARCAMALAR
Milyarlarca liralık gelirine karşın hemen her fırsatta SMS üzerinden bağış kampanyası başlatan Türkiye Diyanet Vakfı, 2021 yılında elde ettiği 2 milyar 104 milyon 780 bin TL’nin 1 milyar 609 milyon 148 bin TL’sini harcadı. Vakfın gelir fazlası, 495 milyon 632 bin TL olarak kaydedildi.
Diyanet Vakfı’nın 1,6 milyar TL’lik dev harcamasının 113,3 milyon TL’si, herhangi bir detay paylaşılmadan, “Diğer” kalemine yazıldı. Vakfın yıllık personel giderinin 48 milyon 132 bin TL olduğu bildirildi. Vakıf, “Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler” adı altında 455 milyon 604 bin TL harcarken diğer bazı harcamaları mali raporlara şöyle yansıdı:
- Sosyal Hizmetler: 684 milyon 643 bin TL
- Eğitim ve Araştırma: 164 milyon 932 bin TL
- Kültür, Sanat, Spor: 23 milyon 71 bin TL
- Amaca Yönelik Giderler: 1 milyar 441 milyon 565 bin TL
Video Haberler
- 4 katlı apartmanın istinat duvarı yıkıldı
- Hatay'da antrepo yangını
- Boğaz'da makine arızası yapan gemi demirletildi
- Çekmeköy'de parkın imara açılmasına tepki
- 'Hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'
- İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı
- Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldır
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarlası soyuldu, 'Bu nasıl kaliteli işçilik' dedi
- Kira artışına sınır geldi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker'in devamı geliyor
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Soylu yine ses çıkarır mı?
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- Şampiyonluk belgeseli sinemalara geliyor!
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi