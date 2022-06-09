Diyanet Vakfı’nın gelirleri katlandı

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:14

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 2021 yılı mali tabloları, hemen her yıl olduğu gibi yine gecikmeli açıklandı. Vakfın 2021 yılında elde ettiği toplam gelir dudak uçuklattı. TDV’nin gelirleri 2020 yılına göre 2021 yılında yüzde 65 arttı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TDV’nin 2021 yılı geliri 2 milyar 104 milyon 780 bin TL olarak gerçekleşti. Vakfın 2021 yılı gideri ise 1 milyar 609 milyon 148 bin TL olarak hesaplandı.

Vakfın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti. Vakfın 2015 yılında 632 milyon TL'ydi. 2015'e göre artış tam 1 milyar 468 milyon TL oldu.

REKOR HARCAMALAR

Milyarlarca liralık gelirine karşın hemen her fırsatta SMS üzerinden bağış kampanyası başlatan Türkiye Diyanet Vakfı, 2021 yılında elde ettiği 2 milyar 104 milyon 780 bin TL’nin 1 milyar 609 milyon 148 bin TL’sini harcadı. Vakfın gelir fazlası, 495 milyon 632 bin TL olarak kaydedildi.

Diyanet Vakfı’nın 1,6 milyar TL’lik dev harcamasının 113,3 milyon TL’si, herhangi bir detay paylaşılmadan, “Diğer” kalemine yazıldı. Vakfın yıllık personel giderinin 48 milyon 132 bin TL olduğu bildirildi. Vakıf, “Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler” adı altında 455 milyon 604 bin TL harcarken diğer bazı harcamaları mali raporlara şöyle yansıdı: