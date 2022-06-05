Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hilafet isteyen imamla buluştu

05 Haziran 2022 Pazar, 11:54

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, laiklik karşıtı vaazlarıyla son dönemde tepki çeken isimlerden biri olan Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı’yla buluştu.

Buluşmanın fotoğrafını Konakçı, Twitter hesabından paylaştı. Konakçı, Erbaş’la birlikte Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz’ın da bulunduğu fotoğrafı paylaşırken "Kocaeli’de Kuran Kursu açılışı ve Hafızlık icazet merasiminde Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş hocamız kıymetli Şevki Yılmaz hocam ve değerli kardeşim Abdullah Özkan hocayla bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Konakçı, Bursa Mihraplı Camii’nde verdiği vaazda “hilafet” çağrısı yaparak, “O makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” demişti.

'REİSÜLKURRA' DEMİRKAN'LA DA YAN YANA

Ali Erbaş'ın Kocaeli'deki "icazet töreni"nde, yeniden ibadete açılan Ayasofya’da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan “Reisülkurra” Mustafa Demirkan'la da yan yana geldiği ortaya çıkmıştı.