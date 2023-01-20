Diyarbakır'da fırın işçilerinden ‘ekmek’ eylemi
Diyarbakır’da 300 fırın işçisinin düşük ücret, uzun çalışma saati ve sigortasız çalışmaya karşı Dağkapı Meydanı’nda başlattığı eylemin ilk haftasını tamamladı.
Çalışma koşullarının iyileşmesi için yasal düzenleme isteyen fırın işçilerinden Hasip Dikici, çocukluğundan beri fırıncılık yaptığını belirterek “Yeni asgari ücrete göre bizim ücretlerimiz çok düşük kaldı.
Günde 14-16 saat çalışıyoruz, mesai ücreti almıyoruz” dedi. Dikici yasal hakları olan sigortanın yapılmasını ve 8 saat mesai uygulanmasını talep etti. 25 yıldır fırın işçisi olan Şahin Demirel ise artan hayat pahalılığında artık geçinemez duruma geldiklerini belirtti ve şöyle devam etti: “Fırıncılar kanununda yazan yasal maddelerin uygulanmasını istiyoruz.”
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