Diyarbakır'da fırın işçilerinden ‘ekmek’ eylemi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:20

Çalışma koşullarının iyileşmesi için yasal düzenleme isteyen fırın işçilerinden Hasip Dikici, çocukluğundan beri fırıncılık yaptığını belirterek “Yeni asgari ücrete göre bizim ücretlerimiz çok düşük kaldı.

Günde 14-16 saat çalışıyoruz, mesai ücreti almıyoruz” dedi. Dikici yasal hakları olan sigortanın yapılmasını ve 8 saat mesai uygulanmasını talep etti. 25 yıldır fırın işçisi olan Şahin Demirel ise artan hayat pahalılığında artık geçinemez duruma geldiklerini belirtti ve şöyle devam etti: “Fırıncılar kanununda yazan yasal maddelerin uygulanmasını istiyoruz.”