Isparta’da iş cinayeti: Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
Isparta'da bir kereste fabrikasında yük asansörüne sıkışan Selahattin Demir isimli işçi hayatını kaybetti.
Isparta'da 59 yaşındaki Selahattin Demir, Yeni Sanayi Mahallesi'nde çalıştığı kereste fabrikasında yük asansörüne sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cesedi otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- Soylu’nun görünen yüzü!
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- Ünlü oyuncunun evinden çocuk istismarı görselleri çıktı!