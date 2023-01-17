Isparta’da iş cinayeti: Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti

Isparta'da bir kereste fabrikasında yük asansörüne sıkışan Selahattin Demir isimli işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 22:31
Isparta’da iş cinayeti: Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Isparta'da 59 yaşındaki Selahattin Demir, Yeni Sanayi Mahallesi'nde çalıştığı kereste fabrikasında yük asansörüne sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cesedi otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.  

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Isparta iş cinayeti

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