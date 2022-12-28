Diyarbakır’dan Batum’a IMEI turu

28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

2022 yılı Ocak ayından itibaren yurt dışından gelen telefonlar için IMEI harcı 2 bin 6 TL’den 2 bin 732 TL’ye çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 2023 yılında bu fiyatın artış oranı yüzde 122.39 olarak hesaplanarak 6 bin 91 TL’ye yükselecek.

Yurt dışından telefon almak isteyen veya zamdan etkilenmek istemeyen Diyarbakırlılar, elindeki telefonu kaydetmek ve yurda giriş-çıkış yapmak için sınır kapılarına akın etti, tur firmaları ise günübirlik turlar düzenleyerek harekete geçti.

"BU ZAMDAN ETKİLENMEMEK ADINA GELDİM"

Gürcistan ile Türkiye arasında kimlikle giriş yapılabilmesiyle, Sarp Gümrük Kapısı’na daha çok pasaportu olmayan yurttaşların akın ettiği görüldü.

Diyarbakır’dan hem telefonunu kaydetmek için hem de turistik gezi amaçlı Batum’a geldiğini belirten Reyhan Karakuzu, "Gürcistan’a Diyarbakır’dan geldim. Hem turistik gezi amaçlı hem de yurt dışından bana hediye olarak gelen telefonumun kaydını yapmak için geldim. Yeni yıl sonrası telefon kayıt ücretinde artış olacağı için ben de bu zamdan etkilenmemek adına Gürcistan’a gelmek istedim" dedi.

Mersin’den Batum’a gelen Sidar Öztürk ise "Ben Mersin’den Batum’a geldim. Hem gezi amaçlı hem de telefon almak için geldik. Gezimiz çok eğlenceli geçiyor. Gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.