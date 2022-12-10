IMEI düzenlemesi Resmi Gazete'de: 1 yıl kullanılmayan cep telefonlarına dikkat!
Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan telefonların IMEI numaralarının pasife alınmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaçak tütün satışı ve cep telefonu klonlanmasının engellenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeyle, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürüldü.
Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek.
Böylece bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.
KAÇAK TÜTÜNE 5 YIL HAPİS
Düzenmeyle, kaçak tütün satışına ilişkin cezalar da artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
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