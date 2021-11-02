Doğal gaz zammı etkiledi: Ekmek ve makarnadaki zam baskısını artıyor
ASO Başkan Nurettin Özdebir, doğal gaz zamlarının en çok un ve makarna üreticilerini vuracağını, maliyetlerin yükseldiği ekmek ve makarnada zam baskısının arttığını söyledi.
Doğal gaz zammını adeta otomatiğe bağlayan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz toptan satış fiyatlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere yüzde 48'i aşan oranlarda zam yaptı. Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatları ise şimdilik arttırılmadı. Ancak Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni zamlar yüzünden elektriği en fazla kullanan un ve makarna sanayicilerinin maliyetinin olağanüstü arttığını, halkın en çok tükettiği ekmek ve makarnaya zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
ZAMLARLA KORUMUŞLAR
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, BOTAŞ, büyük sanayi ve ticarethanelerde kullanılan bin metreküp doğal gazın toptan fiyatını yüzde 48.40 oranında artırarak 3 bin 500 liraya, elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın fiyatını da yüzde 46.82 zamla 4 bin liraya yükseltti. BOTAŞ, zammı savunmak için yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yüksek fiyat artışlarına dikkat çekerken, “Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamış, tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur. Tüketicilerimizi asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır” denildi.
SEÇİM İHTİMALİ
Hükümet olası bir erken seçimi de düşünerek konutlarda gaza zam yapmadı. Ancak sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan gaza yapılan olağanüstü zamlar yine dönüp dolaşıp halkın sofrasını vuruyor. Özdebir, doğal gaz zamlarının üretici fiyatlarını artırıcı yönde etkisi olacağı uyarısında bulundu. Özdebir, “Özellikle enerji yoğun sektörlerde maliyet baskısı çok yükseldi. Elektriği en çok kullanan sektörlerin başında değirmenciler, makarna üreticileri, demir-çelik, tekstil ve konfeksiyoncular geliyor. Dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen bu zamlar halkın temel gıda maddeleri olan unun, ekmeğin ve makarnanın üretim maliyetini yükseltecektir. Umarım kendi doğal gazımız bir an önce çıkar da daha fazla zam yaşamayız” dedi.
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