İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek zam yapmayacak
İBB sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Artan maliyetlere rağmen zam yapılmayacağını belirten Ongun, “Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.
Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları %24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 1, 2021
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