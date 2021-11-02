İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek zam yapmayacak

İBB sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 09:50
İBB Sözcüsü Ongun: Halk Ekmek zam yapmayacak
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

Artan maliyetlere rağmen zam yapılmayacağını belirten Ongun, “Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler