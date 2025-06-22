Doğal gazda fiyat yine tavan yaptı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında fiyatlar yeniden tırmanışa geçti. Dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 623 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Bu, bir önceki güne göre dikkat çeken bir artış anlamına geliyor.



Aynı gün piyasa işlem hacmi 11 milyon 607 bin 109 TL’ye çıkarak, önceki günkü 9 milyon 949 bin 340 TL’lik seviyeye göre yaklaşık yüzde 17 artış gösterdi. Toplamda 866 bin metreküplük doğal gaz ticareti yapıldı.

DENGELEME FİYATLARINDA ÇARPICI UÇURUM

Dengeleme gazı fiyatları arasındaki fark dikkat çekti. Alış fiyatı 14 bin 304 lira 37 kuruş olarak açıklanırken, satış fiyatı 12 bin 942 lira 5 kuruş oldu. Bu fark, piyasada fiyat dalgalanmalarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’ye dün toplam 127 milyon 198 bin 165 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen miktar ise 126 milyon 896 bin 610 metreküp oldu.



