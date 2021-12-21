Doğalgaz açma kapama bedeline zam
EPDK kararıyla doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerine zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılı için abone bağlantı bedeli üst sınırı 1158 lira oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.
EPDK'nin konuyla ilgili Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2022 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 1158 lira oldu. Bu rakam geçen yıl 749 lira olarak belirlenmişti.
Sayaç açma-kapama bedeli 36 lira, sayaç değişim bedeli 371 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine göre 42 lira ile 733 lira arasında ve iç tesisat işlem bedelleri 63 lira ile 482 lira arasında olacak.
Geçen yıl, açma-kapama bedeli 30 lira, sayaç değişim bedeli 306 lira, bağlantı güvence bedelleri 35 lira ile 620 lira arasında ve iç tesisat işlem bedelleri 52 lira ile 397 lira olarak uygulanmıştı.
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