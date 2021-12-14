Bakan Dönmez: Şu anda doğalgaz faturasının dörtte üçünü devlet karşılıyor

14 Aralık 2021 Salı, 08:25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CNN Türk'te katıldığı programda küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat artışına değinerek, kış mevsiminin sona ermesiyle fiyatlarda bir miktar gevşeme olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin doğalgaz konusunda teknik olarak hiçbir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Dönmez, "Yıl başında bu yılın toplam tüketimini 50-51 milyar metreküp olarak tahmin etmiştik. 10 milyar metreküplük ilave talep söz konusu oldu. Bu yılı muhtemelen 58-60 milyar metreküple bitireceğiz. Spot piyasalardan ilave kontratlar yapmak suretiyle çoğunluğu LNG olmak üzere bu tedariki sağladık" diye konuştu.

Dönmez, doğalgaz konusunda gelecek yılın planlarının yapıldığını ve kışa hazırlıklı olunduğunu dile getirerek, "Uzun dönemli doğal gaz kontratlarımız bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. Ek talep için ekstra anlaşmalar yaptık. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZDAKİ FİYAT ARTIŞI

Doğalgazdaki fiyat artışlarının hane halkına doğrudan yansıtılmadığını söyleyen Bakan Dönmez, şu anda hane halkının doğal gaz faturasının dörtte üçünü devletin karşıladığını kaydetti.

Dönmez, konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektrikte yaklaşık 100 milyar liranın devlet tarafından sübvanse edildiğini, akaryakıt ile birlikte bu miktarın toplam 150 milyar lirayı bulduğunu söyledi.