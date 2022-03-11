Kar altında çok sert doğalgaz tepkisi: 'Onların zamlarından kafamız durdu'

11 Mart 2022 Cuma, 18:19

İstanbul gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının etkisi altına girdi. Sıcaklıkların da 0 derecenin altına düşmesiyle yurttaşların ısınma ihtiyaçları arttı.

Cumhuriyet TV, yurttaşlara yüksek doğalgaz faturalarını sordu. Doğalgaz faturalarına gelen zamlar hakkında bir yurttaş iktidara sert yüklendi. "Onların zamlarından kafamız durdu" diyen yurttaş, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Emekliye 3 kuruş veriyorlar, 8 kuruş geri alıyorlar" dedi.

Emekli maaşıyla geçindiğini ifade eden yurttaş, temel tüketimlerini karşılayamadığını dile getirdi. Yurttaş, "Emekli maaşı alıyorum 3 bin 200 lira, faturalara veriyorum bin 800 lira" dedi.

"SAYARAK MAL ALIYORUM"

Gıdaya gelen zamlara ilişkin yurttaş, "Bir yağ olmuş 200 lira. Onu alacak durumda değilim. 3 tane ekmek alacağıma 2 tane alıyorum. Sayaraktan mal alıyorum ve elimi uzatamıyorum. Hiçbir kanun hiçbir yetki bu kadar zam yapmaz. Bildiğini okuyorlar. Bu vatandaş gebersin, zengin zengin olsun diyorlar" dedi ve şöyle devam etti:

"Kriz yok diyenler demek ki insan değiller hayvan kadar düşünceleri yok. Ailemizle oturup çay içemez miyiz? Mümkün değil. Ayağıma giydiğim çorap yırtık. Bugünkü yönetime naletten başka bir şey demiyorum"

Kamera: İsmail Bayraktar