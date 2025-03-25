Elektrik faturalarında dev zam geliyor: O sınırı aşan 2 katını ödeyecek!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 11:52

Güncelleme: 25.03.2025 - 11:52

Elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri doğrultusunda enerji yönetimi, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak şekilde elektrik tarifesinde yüzde 25’lik bir artış için hazırlıklarını tamamladı. Zam kararının bu hafta resmen duyurulması bekleniyor.

KONUT KULLANICILARINI ETKİLEYECEK

Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, bu hafta yapılacak açıklamayla birlikte elektrik tarifesine yüzde 25'lik bir artış yapılacak. Artış, sanayi işletmeleri ve konut kullanıcıları üzerinde de doğrudan etkili olacak.

SON ZAM TEMMUZ 2024’TE YAPILMIŞTI

Elektrik tarifesinde son artış Temmuz 2024’te gerçekleşmişti. 6 aydır herhangi bir zam yapılmaması, Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle elektrik dağıtım şirketlerini zor durumda bırakmıştı. Şirketler, karlılık oranlarının düşmesiyle birlikte altyapı yatırımlarını kesintiye gitmiş, bu da Türkiye'nin birçok noktasında elektrik kesintilerine yol açmıştı.

KULLANIM SINIRI DEĞİŞMEYECEK

Şubat ayında devreye giren ve 417 kWh’yi aşan tüketimler için devlet desteğinin verilmediği uygulama aynı şekilde devam edecek. Mevcut tarifede yaklaşık 1.050 TL’yi aşan faturalar için uygulanacak bu sınır, zam sonrası yaklaşık 1.315 TL’ye çıkacak. Bu tutarın üzerinde elektrik kullanan aboneler faturalarında iki katı bedel ödeyecek.