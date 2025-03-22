Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem: Tarih açıklandı

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Aboneler hem elektrik, hem de doğalgaz faturalarında ne kadar devlet desteği uygulandığını yeni uygulama ile görebilecek.

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem: Tarih açıklandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:07

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine elektrik faturalarında düzenleme yapılması için EPDK tarafından dağıtım şirketlerine yazı gönderildi. NTV'de yer alan habere göre Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlatırken çalışmalar sona geldi ve takvim oluşturuldu.

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarının da faturalarda yazılacağı ifade edildi.

Faturada hem gerçek maliyet, hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise ödenmesi gereken tutar yazılacak.

KONUT FATURALARINDA GEÇERLİ OLACAK

Uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak.

Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.

Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor.

Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.


Etiketler: #elektrik #doğalgaz #fatura

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