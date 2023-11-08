Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin püf noktası!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:07

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:07

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte kombiler çalıştırılmaya başlandı.

Kışın doğalgaz faturasının cep yakmaması için dikkat edilmesi gereken tasarruf yöntemleri de yeniden gündeme geldi.

Özellikle camların normal camlara göre daha dayanıklı olması gerektiğini ifade eden cam balkon yetkilisi Kadir Atalay, temperli camların normal cam 40-50 santigrat derece arasında ani ısı değişimine dayanabildiğine dikkat çekti.

YÜZDE 60 TASARRUF İMKANI SAĞLIYOR

Atalay, ısıya dayanıklılığı ile bilinen bu camların, normal cama göre 5 kat daha fazla ısıya dayandığını ve bu özelliği nedeniyle bu camlara ‘güvenlik camı’ ismi verildiğini kaydetti.

Kışın ev sıcaklığını, yaz aylarında da güneş ışınlarından evi muhafaza etmesi dolayısıyla ısı serisiyle kullananlara alternatif olarak sunulan ısıcamların bu artılarına dikkat edilmesi halinde faturada yüzde 50 ila 60 tasarruf sağlanabileceği kaydediliyor.

"EVİN YAKIT GİDERLERİ DÜŞÜYOR"

Isıcamların fatura üzerindeki etkisine değinen cam balkon yetkilisi Kadir Atalay, ''Cam balkon kış aylarında, sezon olarak revaçta. Vatandaşlarımız balkonlarını bir an önce dış cephe olarak kapatmayı, akabinde içeriyi kiler veyahut oturma odası şeklinde kullanmayı istiyor. Bundan dolayı genelde bu aylarda ısı camlı balkonları tercih ediyoruz. Isı camlı cam balkonları taktığımız zaman evin yakıt giderlerini daha çok düşürebiliyor, masrafları daha azaltabiliyor. Isı camlı cam balkon iki tane 4 milimetrelik temperli camdan oluşuyor. Normal, sinerji ve konfor ısıcamlar vardır. Bunların en iyileri konfor ısıcamlardır. Kışın soğuk yazın da sıcak bir memlekette yaşadığımız için kışın yüzde 50 soğuk hava girişini minimize ederken, yaz aylarında da güneş ısısı girişini yüzde 40 seviyesine düşürdüğünden dolayı klima masraflarını da minimum seviyeye indirir. Kullanılan bu ürün tekrardan parasal olarak dönüşü sağlıyor. Camın kalınlığına, reçetesine göre ortalama 800 santigrat derecede camlar ısıtılır, sonradan aniden soğuk bir alanda şoklandıktan sonra temperlenir” dedi.