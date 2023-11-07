Spot piyasada elektrik ve doğalgaz fiyatları açıklandı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:38

Güncelleme: 07.11.2023 - 14:51

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1446 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 3,2 azalarak 1 milyar 269 milyon 690 bin 785 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1446 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 371 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 383 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1446 lira 7 kuruş olarak kayıtlara geçti.

SPOT PİYASADA DOĞAL GAZ FİYATLARI

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 846 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 418 bin 366 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 108 bin 370 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 846 lira, gaz ticaret miktarı ise 373 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 438 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 253 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 206 bin 570 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 128 bin 467 metreküp olarak kayıtlara geçti.