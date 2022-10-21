Doğalgaz fiyatları açıklandı

21 Ekim 2022 Cuma, 14:23

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 74 milyon 783 bin 425 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 397 milyon 150 bin 340 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 75 lira 11 kuruş, gaz ticaret miktarı 2 milyon 868 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 857 lira 36 kuruş, satış fiyatı 25 bin 107 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 125 bin 221 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 397 bin 675 metreküp olarak kayıtlara geçti.