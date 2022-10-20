Uzmanından doğalgaz uyarısı

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:05

Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz faturaları için kritik günler yaklaşırken, doğalgaz kullanımı üzerine endişeler de artmaya başladı. Yurttaşlar ise faturalarını olabildiğince düşürmek için tasarruf yolları ararken, Doğugaz Tatvan Şube Müdürü Mehmet Şirin Sönmez ise alınacak basit önlemlerin faturada ciddi düşüşe neden olacağını söyleyerek uyarılarda bulundu.

"YÜZDE 100'DEN YUKARI BİR ARTIŞ VAR"

Mehmet Şirin Sönmez, Türkiye’de ısınma amaçlı en çok kullanılan yakıtın doğalgaz olduğunu ve doğalgazın hem ekonomik hem de çevre dostu bir yakıt olduğunu belirtti. Ülkede tüketilen doğalgazın yüzde 100’e yakını yurt dışından temin edildiğine dikkat çeken Sönmez, “Döviz kurlarının yüksekliğinden dolayı ülkemizde de doğalgaz ısı fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu. Ocak ayından bu yana yüzde 100’den yukarı bir artış söz konusu” dedi.

Konutlarda ısı kaybetmeden, mevcut ısıda doğalgaz faturalarını düşürme yollarını açıklayan Sönmez, doğalgaz faturalarını hafifletmek için uyarılarda bulundu. Evlerde yalıtımın çok önemli olduğunu belirten Sönmez, “Öncelikle binaların yalıtımının olması çok önemli burada. Yalıtımlı binayla, yalıtımsız bina arasında neredeyse yüzde 400 ile 50’ye varan faturada fark söz konusu. Yıllık kombi ve petek bakımlarımızı özellikle yaptırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ HUSUS ISI KAYBINI ENGELLEMEK

Kombinin bir çalışma prensibi olduğunu dile getiren Sönmez, “Kombi nasıl çalışır? Kombi ısıda sıcak suyu peteklere gönderir. Aynı şekilde geri dönüş yoluyla kombiye gelir. Isı düştükçe kombi gaz yakar ve suyu ısıtmaya çalışır. Aslında bizim peteklere giden suyu ısı kaybını olabildiğince tutmamız gerekiyor. Kombinin derecesini sürekli arttırıp azalttığımızda gaz tüketim daha fazla oluşuyor. Hava sıcaklığına göre kombi derecelerini ayarlamamız lazım. Bazı evlerde dekor amaçlı peteklerin etrafı kapatılıyor. Bu da ısının yayılımını engelliyor. Eğer petekler pencere kenarlarına denk gelmişse perdeler petekleri kapattığında petek bütün ısısını perdelere veriyor. Bu şekilde sürekli kombi gaz yakmaya başlıyor. Bunların önüne geçersek mevcutta peteğin üzerine gelen perdeyi kısarsak daha iyi olur. Bunun dışında en önemli husus ısı kaybını engellemek. Sürekli kapı pencereleri açarsanız odadaki ısı akışı artar, ısı kaybı oluşur. Bu da kombinin sürekli gaz yakmasına sebep olur. Bunlara dikkat edersek doğalgaz faturalarımızda aslında ciddi düşüşlerin olduğunu gözlemleyeceğiz. Bunun mümkün olduğu kadar gereksiz yere sıcak suyu tüketmeyin. Uzun süreli sıcak su tüketildiği zaman petekler soğumaya başlar. Bu sefer kombi peteklere tekrardan sıcak su göndermek için gaz yakmaya başlar. Bu da aynı şekilde faturaya yansır” diye konuştu.

GAZ KAÇAĞINA DİKKAT

Doğalgazın tehlikeli bir gaz olduğunu ve ihtimal bir gaz kaçağında vatandaşların Doğalgaz Acil 187’yi aramaları gerektiğini vurgulayan Sönmez, “Eğer ortamda doğalgaz kokusu alıyorsanız ilk yapmanız gereken Acil 187’yi arayarak çağrı bırakmanız ve sayaç üzerindeki vanayı kapatıp ortamı havalandırmanız çok iyi olacaktır. Tüketicilerimiz genelde kışın hava akışı oluyor diye cihaz odalarında bulunan menfezleri kapatıyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum. İhtimal bir gaz kaçağında tahliye amaçlı o menfezler bırakıldı. Tüketicilerimizden ricamız bu menfezleri kapatmamaları yönünde. Olabildiğince yılda bir defa kombi ve petek temizliğimizi yetkili firmalardan özellikle yaptıralım. Peteklerde havanın olup olmadığına bakıp temizliğini gerçekleştirirsek faturanızda ciddi düşüşlerin olacağını göreceksiniz. Aynı zamanda bu bakımları yaptırdığınız takdirde hem kombinizin ömrü uzar hem de peteklerinizin çalışma ömrü daha da artar” şeklinde konuştu.

