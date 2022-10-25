Avrupa'da doğalgaz fiyatı azaldı
Avrupa'da doğalgazın fiyatı, birçok ülkede gaz depolarının dolmasıyla yüzde 13.5 geriledi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 104,75 avrodan işleme açıldı.
Söz konusu fiyat Türkiye saatiyle 14.30 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 13.5 azalışla 98,17 Euro'ya indi ve hazirandan beri en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti.
ENERJİ KRİZİNDEN EN FAZLA ETKİLENEN ALMANYA
Fiyatlardaki düşüşte, kış aylarında enerji arzına ilişkin endişelerin olağandışı ılıman hava koşullarıyla hafiflemesi ve birçok ülkede gaz depolarının yüzde 95 doluluk oranına ulaşması ektili oldu.
Enerji krizinden en fazla etkilenen Almanya'da gaz depolama tesislerinin planlanandan daha hızlı doldurulması ve doluluk oranının yüzde 95'i aşması dikkati çekti.
Buna ek olarak, AB ülkelerinin TTF'de doğalgaz tavan fiyat uygulamasına yönelik çalışmaları ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz teslimatlarının (LNG) artması ihtimali, kış aylarında gaz tedarikinin yetersiz kalmasıyla ilgili endişeleri azalttı.
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