EPDK 11 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 11 doğalgaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Akmercan Adıyaman Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Batıkar Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerya Ereğli Gaz Dağıtım AŞ, Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Çorum Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kargaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ, Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım End. ve Ticaret AŞ, Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Sürmeli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taah. AŞ'nin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.
1 KASIM İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK
Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.
Söz konusu kararlar, 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.
EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan bir diğer kararına göre, damga vergisi, periyodik muayene ve sayaç kalibrasyon gideri, ısıtma gazı gideri ve kokulandırma gideri tespitinde esas alınan değişkenlere ait öngörü değerleri ile üçüncü tarife uygulama dönemi gerçekleşmelerinin farklı olması halinde, söz konusu farklılıktan kaynaklanan sapmalar bir sonraki tarife uygulama döneminde düzeltilecek.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- 'Fakıbaba'nın istifası için ne düşünüyor?'
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Okan Buruk hakkında flaş açıklama!