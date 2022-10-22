EPDK 11 doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:13

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Akmercan Adıyaman Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Akmercan Batıkar Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerya Ereğli Gaz Dağıtım AŞ, Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Çorum Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kargaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ, Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım End. ve Ticaret AŞ, Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Sürmeli Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taah. AŞ'nin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

1 KASIM İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu kararlar, 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan bir diğer kararına göre, damga vergisi, periyodik muayene ve sayaç kalibrasyon gideri, ısıtma gazı gideri ve kokulandırma gideri tespitinde esas alınan değişkenlere ait öngörü değerleri ile üçüncü tarife uygulama dönemi gerçekleşmelerinin farklı olması halinde, söz konusu farklılıktan kaynaklanan sapmalar bir sonraki tarife uygulama döneminde düzeltilecek.