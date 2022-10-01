Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (1 Ekim 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 214 milyon 489 bin 738 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 215 milyon 740 bin 634 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 279 lira 7 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 8 milyon 162 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 67 lira 44 kuruş, satış fiyatı 25 bin 490 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 121 milyon 457 bin 871 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 618 bin 482 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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