BOTAŞ tarifeyi yayımladı: Doğalgaza bu ay zam var mı?
Doğalgazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin ekim tarifesi sabit kaldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.
FİYAT TARİFESİ AYLIK HESAPLANIYOR
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
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