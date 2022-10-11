Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (11 Ekim 2022)

11 Ekim 2022 Salı, 14:09

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 89 lira 2 kuruş olurken gaz ticaret miktarı 8 milyon 463 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 871 lira 69 kuruş, satış fiyatı 25 bin 306 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 672 bin 934 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 440 bin 148 metreküp olarak kayıtlara geçti.